盤中速報 - Worldcoin大跌22.53%，報0.28美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過22.53%，最新價格0.28美元，總成交量達0.39億美元，總市值8.17億美元，目前市值排名第 33 名。
近 1 日最高價：0.37美元，近 1 日最低價：0.28美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+26.92%
- 近 1 月：+35.44%
- 近 3 月：-14.60%
- 近 6 月：-47.47%
- 今年以來：-34.58%
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