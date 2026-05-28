盤中速報 - Terra Classic大跌8.05%，報0.000085美元
鉅亨網新聞中心
Terra Classic(LUNC)在過去 24 小時內跌幅超過8.05%，最新價格0.000085美元，總成交量達0.12億美元，總市值4.60億美元，目前市值排名第 47 名。
近 1 日最高價：0.000094美元，近 1 日最低價：0.000083美元，流通供給量：5,464,344,229,127。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.75%
- 近 1 月：+37.99%
- 近 3 月：+97.92%
- 近 6 月：+221.49%
- 今年以來：+122.83%
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