鉅亨網新聞中心 2026-05-28 16:50

從 5G、5G-A 到未來的 6G，新一代通訊網路正以超乎想像的速度持續迭代升級，成為推動千行百業數智化轉型的重要數位底座。

中國5G-A火力全開 330座城市已覆蓋 下一步直衝6G時代。(圖:shutterstock)

不同於大眾熟知的 5G 高速下載體驗，全新演進的 5G-A（5G-Advanced）迎來了關鍵突破，將傳統的「百兆上行」大幅提升至「千兆上行」新時代，全面強化了資料的即時上傳與回傳能力。

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目前，這項前端技術已在中國率先實現規模化商用落地。以浙江杭州為例，全中國首個 5G-A × AI 大上行示範區已在西溪濕地景區建成。

在面對單日最高達 7 萬人次的龐大客流量時，5G-A 網路不僅能保障遊客流暢地進行直播與視訊通話，更能支撐智慧導遊機器人與配送機器狗常態化上崗，將動態擷取的週邊環境數據即時上傳至雲端處理。

除了智慧觀光，5G-A 的大上行與毫秒級低時延特點，也成功為機器人撐起了「智慧大腦」。在室外機器人測試訓練場中，即便數百台人形機器人同時作業並回傳高清視覺畫面與導航數據，網路依然暢通無阻，讓雲端決策指令能瞬间下達，為智慧機器人的規模化商用構築了堅實基礎。

這份亮眼的成績單，得益於中國在新型基礎設施建設上的領先布局。目前，全中國 5G 基地台總數已達 495.8 萬個，5G-A 網路更已覆蓋全國 330 座城市。

隨著「十五五」時期的適度超前建設，中國計畫進一步部署 50 萬個 5G-A 基地台，推動通訊技術與人工智慧（AI）的雙向賦能，讓網路從「雙千兆」加速向「雙萬兆」演進。

新基建的蓬勃發展也展現出強大的經濟拉動效應 。統計顯示，光是 5G 商用前五年就間接帶動了約 14 兆元的經濟總產出 。如今，新一代通訊網路正全面帶動晶片、終端等產業鏈升級，並深度賦能工業互聯網與智慧城市。