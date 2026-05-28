中國5G-A火力全開 330座城市已覆蓋 下一步直衝6G時代
鉅亨網新聞中心
從 5G、5G-A 到未來的 6G，新一代通訊網路正以超乎想像的速度持續迭代升級，成為推動千行百業數智化轉型的重要數位底座。
不同於大眾熟知的 5G 高速下載體驗，全新演進的 5G-A（5G-Advanced）迎來了關鍵突破，將傳統的「百兆上行」大幅提升至「千兆上行」新時代，全面強化了資料的即時上傳與回傳能力。
目前，這項前端技術已在中國率先實現規模化商用落地。以浙江杭州為例，全中國首個 5G-A × AI 大上行示範區已在西溪濕地景區建成。
在面對單日最高達 7 萬人次的龐大客流量時，5G-A 網路不僅能保障遊客流暢地進行直播與視訊通話，更能支撐智慧導遊機器人與配送機器狗常態化上崗，將動態擷取的週邊環境數據即時上傳至雲端處理。
除了智慧觀光，5G-A 的大上行與毫秒級低時延特點，也成功為機器人撐起了「智慧大腦」。在室外機器人測試訓練場中，即便數百台人形機器人同時作業並回傳高清視覺畫面與導航數據，網路依然暢通無阻，讓雲端決策指令能瞬间下達，為智慧機器人的規模化商用構築了堅實基礎。
這份亮眼的成績單，得益於中國在新型基礎設施建設上的領先布局。目前，全中國 5G 基地台總數已達 495.8 萬個，5G-A 網路更已覆蓋全國 330 座城市。
隨著「十五五」時期的適度超前建設，中國計畫進一步部署 50 萬個 5G-A 基地台，推動通訊技術與人工智慧（AI）的雙向賦能，讓網路從「雙千兆」加速向「雙萬兆」演進。
新基建的蓬勃發展也展現出強大的經濟拉動效應 。統計顯示，光是 5G 商用前五年就間接帶動了約 14 兆元的經濟總產出 。如今，新一代通訊網路正全面帶動晶片、終端等產業鏈升級，並深度賦能工業互聯網與智慧城市。
展望未來，依照行動通訊「十年一代」的演進規律，備受矚目的 6G 技術，預計將在 2030 年前後迎來正式商用，並在 2035 年培育出兆級價值的產業應用。隨著 6G 與衛星互聯網的前瞻布局，一個萬物智聯、空天地一體的全新通訊時代正加速到來。
- 後續銅價是否仍具上漲空間?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 太空經濟Big Bang！6G低軌衛星引爆「通訊革命」：昇達科、啟碁、科建
- 跨境支付大升級！微信開放PayPal掃碼 老外能在中國刷手機走天下
- 中國傳「暗扣」空巴交機 施壓歐盟認證C919國產客機
- 年漲近五成、市值550億！諾基亞在美股創16年新高 憑什麼從谷底大翻身？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇