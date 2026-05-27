盤中速報 - 直得(1597)股價殺至跌停，跌停價199.0元，成交8,217張
鉅亨網新聞中心
直得(1597-TW)27日13:10下跌22元，股價跌停報199.0元，委買286張、委賣3張，成交8,217張。
主要業務為研發、設計、生產及銷售下列產品：1.線性滑軌2.滾珠螺桿3.線性。模組4.光電及半導體製程設備5.高性能電機產品6.AI軟體平台與工具。7.高精度整合產品8.兼營與前述產品相關之國際貿易業。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-272 張
- 外資買賣超：-430 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+158 張
- 融資增減：+958 張
- 融券增減：+11 張
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