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盤中速報 - 直得(1597)股價殺至跌停，跌停價199.0元，成交8,217張

鉅亨網新聞中心

直得(1597-TW)27日13:10下跌22元，股價跌停報199.0元，委買286張、委賣3張，成交8,217張。

主要業務為研發、設計、生產及銷售下列產品：1.線性滑軌2.滾珠螺桿3.線性。模組4.光電及半導體製程設備5.高性能電機產品6.AI軟體平台與工具。7.高精度整合產品8.兼營與前述產品相關之國際貿易業。

直得(1597-TW)近5日股價上漲23.12%，集中市場加權指數上漲8.34%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-272 張
  • 外資買賣超：-430 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+158 張
  • 融資增減：+958 張
  • 融券增減：+11 張

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