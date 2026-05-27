鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至7.87元，預估目標價為79.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.66元上修至7.87元，其中最高估值12.93元，最低估值4.58元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.93(10.91)
|13.02
|8.8
|9.85
|最低值
|4.58(4.28)
|4.92
|3.09
|9.85
|平均值
|8.14(7.52)
|7.12
|5.57
|9.85
|中位數
|7.87(7.66)
|6.84
|5.78
|9.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|374.84億
|348.27億
|322.41億
|最低值
|288.30億
|251.29億
|262.93億
|平均值
|324.83億
|295.86億
|286.14億
|中位數
|321.04億
|296.55億
|284.73億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.39
|14.28
|8.29
|0.91
|3.08
|營業收入
|184.08億
|382.10億
|319.68億
|285.85億
|268.69億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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