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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至7.87元，預估目標價為79.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.66元上修至7.87元，其中最高估值12.93元，最低估值4.58元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.93(10.91)13.028.89.85
最低值4.58(4.28)4.923.099.85
平均值8.14(7.52)7.125.579.85
中位數7.87(7.66)6.845.789.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值374.84億348.27億322.41億
最低值288.30億251.29億262.93億
平均值324.83億295.86億286.14億
中位數321.04億296.55億284.73億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.3914.288.290.913.08
營業收入184.08億382.10億319.68億285.85億268.69億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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