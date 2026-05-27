鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zscaler公司(ZS-US)EPS預估上修至4.1元，預估目標價為200.00元
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根據FactSet最新調查，共43位分析師，對Zscaler公司(ZS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.01元上修至4.1元，其中最高估值4.14元，最低估值4元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.14(4.1)
|4.84
|5.92
|5.67
|最低值
|4(3.99)
|3.81
|4.97
|5.67
|平均值
|4.07(4.01)
|4.59
|5.46
|5.67
|中位數
|4.1(4.01)
|4.6
|5.43
|5.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|33.33億
|40.12億
|47.74億
|53.25億
|最低值
|32.92億
|38.74億
|44.66億
|53.25億
|平均值
|33.24億
|39.19億
|45.97億
|53.25億
|中位數
|33.30億
|39.01億
|45.79億
|53.25億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.93
|-2.77
|-1.40
|-0.39
|-0.27
|營業收入
|6.73億
|10.91億
|16.17億
|21.68億
|26.73億
詳細資訊請看美股內頁：
Zscaler公司(ZS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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