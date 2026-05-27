鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zscaler公司(ZS-US)EPS預估上修至4.1元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共43位分析師，對Zscaler公司(ZS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.01元上修至4.1元，其中最高估值4.14元，最低估值4元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.14(4.1)4.845.925.67
最低值4(3.99)3.814.975.67
平均值4.07(4.01)4.595.465.67
中位數4.1(4.01)4.65.435.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值33.33億40.12億47.74億53.25億
最低值32.92億38.74億44.66億53.25億
平均值33.24億39.19億45.97億53.25億
中位數33.30億39.01億45.79億53.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.93-2.77-1.40-0.39-0.27
營業收入6.73億10.91億16.17億21.68億26.73億

詳細資訊請看美股內頁：
Zscaler公司(ZS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSZS

相關行情

台股首頁我要存股
Zscaler公司184.6+1.22%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty