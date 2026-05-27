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盤後速報 - 滿心(2916)次交易(28)日除息3.6元，參考價43.85元

鉅亨網新聞中心

滿心(2916-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。

首日參考價為43.85元，相較今日收盤價47.45元，息值合計為3.6元，股息殖利率7.59%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/28 47.45 3.6 7.59% 0.0
2025/06/27 49.5 3.6 7.27% 0.0
2024/05/31 67.9 4.0 5.89% 0.0
2023/06/21 50.0 3.0 6.0% 0.0
2022/06/23 22.85 2.2 9.63% 0.0


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