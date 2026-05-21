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盤後速報 - 滿心(2916)下週(5月28日)除息3.6元，預估參考價43.95元

鉅亨網新聞中心

滿心(2916-TW)下週(5月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。

以今日(5月21日)收盤價47.55元計算，預估參考價為43.95元，息值合計為3.6元，股息殖利率7.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

滿心(2916-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為各種成衣針織品製造買賣業務。代理國內外廠商有關產品經銷投標報價業務。前項有關之進出口貿易業務。近5日股價上漲4.82%，櫃買市場加權指數下跌5.74%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/28 47.55 3.6 7.57% 0.0
2025/06/27 49.5 3.6 7.27% 0.0
2024/05/31 67.9 4.0 5.89% 0.0
2023/06/21 50.0 3.0 6.0% 0.0
2022/06/23 22.85 2.2 9.63% 0.0

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