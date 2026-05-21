盤後速報 - 滿心(2916)下週(5月28日)除息3.6元，預估參考價43.95元
鉅亨網新聞中心
滿心(2916-TW)下週(5月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。
以今日(5月21日)收盤價47.55元計算，預估參考價為43.95元，息值合計為3.6元，股息殖利率7.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
滿心(2916-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為各種成衣針織品製造買賣業務。代理國內外廠商有關產品經銷投標報價業務。前項有關之進出口貿易業務。近5日股價上漲4.82%，櫃買市場加權指數下跌5.74%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/28
|47.55
|3.6
|7.57%
|0.0
|2025/06/27
|49.5
|3.6
|7.27%
|0.0
|2024/05/31
|67.9
|4.0
|5.89%
|0.0
|2023/06/21
|50.0
|3.0
|6.0%
|0.0
|2022/06/23
|22.85
|2.2
|9.63%
|0.0
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