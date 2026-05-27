盤中速報 - 菱生(2369)大漲7.03%，報40.35元
鉅亨網新聞中心
菱生(2369-TW)27日10:45股價上漲2.65元，報40.35元，漲幅7.03%，成交67,229張。
菱生(2369-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路封裝.積體電路測試。發光二極體顯示燈。一般進出口貿易(許可業務除外)。
近5日股價上漲32.28%，集中市場加權指數上漲8.34%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+32,151 張
- 外資買賣超：+31,175 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+976 張
- 融資增減：+357 張
- 融券增減：+255 張
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