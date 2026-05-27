盤中速報 - 菱生(2369)大漲7.03%，報40.35元

〈美股盤後〉美光一夕暴漲19%市值首破兆美元 聯電ADR飆超15% 標普那指再寫新高

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蘋果首款iPhone Fold量產不樂觀 供應鏈傳SMT是最大挑戰

美債殖利率狂升！曾被稱為「市場安撫者」 如今貝森特也快沒招了？