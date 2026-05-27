盤中速報 - 德微(3675)大漲7.78%，報360元
鉅亨網新聞中心
德微(3675-TW)27日09:55股價上漲26元，報360.0元，漲幅7.78%，成交985張。
德微(3675-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業整流二極體之研究、設計、檢測、製造及國內外銷售業務。整流二極體零組件之及國內外銷售業務。晶圓檢測及相關產品之國內外銷售業務。
近5日股價上漲17.81%，櫃買市場加權指數上漲10.33%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,706 張
- 外資買賣超：+1,387 張
- 投信買賣超：+323 張
- 自營商買賣超：-4 張
- 融資增減：+587 張
- 融券增減：+15 張
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