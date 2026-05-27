鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-27 10:30

《路透》報導，美國國家航空暨太空總署 (NASA) 已向多家太空公司授予合約，包括藍色起源 (Blue Origin) 及 Astrolab，協助發射機器人登月器、月球車及無人機，以支援未來的月球探索任務。

NASA選定Blue Origin等太空公司，支援登月任務(圖：Shutterstock)

NASA 周二 (26 日) 表示，已授予 Astrolab 一份 2.19 億美元合約，以及 Lunar Outpost 一份 2.2 億美元合約，用於建造及運送月球地形車 (Lunar Terrain Vehicles)。

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此外，Blue Origin 獲得 1.88 億美元合約，將利用其無人貨運月球登陸器 Mark 1，負責將月球車送往月球表面。

上述合約屬於 NASA 更大規模的 Artemis Program(阿提米絲計畫) 一部分，該計畫旨在擴大人類於太空中的活動範圍，並支援未來深空探索。

NASA 也表示，已選定 Firefly Aerospace 負責建造太空船，用於執行 MoonFall 任務，將無人機自地球軌道運送至月球，預計於 2028 年發射。

NASA 修訂後的阿提米絲計畫是在美國總統川普第一任期期間制定，主要規劃是在月球表面建立以月球基地為核心的基礎設施與相關載具。