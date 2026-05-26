盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.01%，報275.38美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間26日22:32股價上漲13.13美元，報275.38美元，漲幅5.01%，成交量250,115（股），盤中最高價275.38美元、最低價264.19美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.03%
- 近 1 月：-14.82%
- 近 3 月：+16.44%
- 近 6 月：+91.44%
- 今年以來：+66.13%
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