鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-26 19:44

金管會今 (26) 日公布一項重大裁罰案，台新銀行前理財專員涉嫌挪用客戶款項約 157 萬元，且該行在內部查察後，竟決定不向金管會通報重大偶發事件。金管會認定台新銀未完善建立並確實執行內部控制制度，有礙健全經營之虞，依法重罰 1400 萬元罰鍰、予以糾正，並勒令停止受理新客戶辦理高資產適用的金融商品與服務，以及高雄資產管理專區試辦業務 1 個月。

對此，台新銀行發布聲明回應，對於主管機關的裁罰處分虛心接受，並將引以為戒。台新銀行強調，未來會全面檢視既有的員工管理、內控制度及通報機制之不足，並積極落實改善，以維護金融秩序並確保客戶權益。

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根據金管會調查，台新銀行張姓前理專自 2021 年 12 月至 2023 年 10 月間，涉嫌挪用 2 名客戶的款項，涉及金額約 157 萬元。然而，金管會於 2025 年初對該行辦理一般業務檢查時，意外發現台新銀行早在 2024 年 1 月及 2025 年 3 月就已透過內部查察得知此案，卻多次以「損失金額未鉅」、「未查獲具體事證」或「理專已與客戶和解」等理由，私自決定不向主管機關通報重大偶發事件，嚴重違反重大偶發事件通報機制。

金管會指出，台新銀行在內部控制制度上存在多項顯著缺失，在未完善建立內部控制制度方面，張員曾於凌晨跨日密集在 ATM 盜領客戶存款，系統卻未能辨識並採取適當防範措施；對理專洽談室控管不周且缺乏抽核，導致理專能利用洽談室竊取客戶提款卡；未建立理專代客遞件的確認機制，致使客戶交付現金申購保單，資金卻未實際入帳、保單亦未成立。

至於未確實執行內部控制制度方面，除了刻意隱匿重大偶發事件外，該行也未確實督導員工遵循行為準則，放任張員私自留存、保管客戶存摺與密碼，甚至未經申請核准便私下外訪客戶，於客戶住處執行未經授權的交易。

此外，台新銀行內部查核不詳盡，面對保單未入帳事件，竟以「無影音紀錄、缺乏積極證據」為由，無法釐清內控缺失的節點 。

針對此案，金管會除了祭出 1400 萬元罰鍰、糾正及限期停辦部分新客業務 1 個月之外 ，也對台新銀行提出四大加強監理要求。

依規定將涉案理專張員報送違法失職人員資料庫。 依「責任地圖」全面檢討總行督導人員及法令遵循主管的責任，並清查內部是否還有其他隱匿未報的重大偶發事件。 加強員工教育訓練，並倡導客戶切勿將金融卡、密碼或現金私下交付行員。 要求台新銀行就第二支柱監理審查要求增加作業風險之相關資本計提。