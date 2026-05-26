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盤後速報 - 晶達(4995)次交易(27)日除息1.99元，參考價45.66元

鉅亨網新聞中心

晶達(4995-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.99元。

首日參考價為45.66元，相較今日收盤價47.65元，息值合計為1.99元，股息殖利率4.18%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/27 47.65 1.9929 4.18% 0.0
2025/05/28 59.8 3.9985 6.69% 0.0
2024/06/07 61.5 3.1997 5.2% 0.0
2023/05/31 52.3 4.1986 8.03% 0.0
2022/06/01 41.35 2.4968 6.04% 0.0


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