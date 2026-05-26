盤後速報 - 晶達(4995)次交易(27)日除息1.99元，參考價45.66元
鉅亨網新聞中心
晶達(4995-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.99元。
首日參考價為45.66元，相較今日收盤價47.65元，息值合計為1.99元，股息殖利率4.18%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/27
|47.65
|1.9929
|4.18%
|0.0
|2025/05/28
|59.8
|3.9985
|6.69%
|0.0
|2024/06/07
|61.5
|3.1997
|5.2%
|0.0
|2023/05/31
|52.3
|4.1986
|8.03%
|0.0
|2022/06/01
|41.35
|2.4968
|6.04%
|0.0
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