鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-26 16:15

電聲廠美律 (2439-TW) 今 (26) 日舉辦股東會。會中順利推選出廖耕彬出任新任董事長並於即日起正式生效，前任董事長廖祿立與副董事長魏文傑則雙雙卸下行政職務，未來將以董事身分持續留任董事會以協助傳承治理經驗 。

美律廖耕彬接任董事長 推動公司治理2.0 確立三大轉型戰略。(圖：美律提供)

在業務運營與未來展望方面，集團日常的經營主軸依舊維持不變，持續交由深耕多年的總裁黃朝豊主導 。新任領導團隊對外公布了次世代的三大轉型戰略布局，未來將以人工智慧影音技術引領人機互動大趨勢，並在穩健的核心團隊帶領下，全面加速在 AI 聲學感知、全球供應鏈整合以及綠色轉型三個核心賽道上的業務推進 。

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新上任的廖耕彬董事長特別指出，接任後的首要任務為全力推動公司治理 2.0 架構，這項變革的核心在於明確落實治理決策與日常經營的職能分立 。未來董事會將高度聚焦在長期策略監理與風險控管，而集團的日常運營則完全交付給專業經營團隊推進，此一更趨精實的治理架構也與國際上市公司的最佳實踐相符 。

在穩定推進治理架構優化的同時，美律也展現了在環境與社會永續經營上的優異實力 。總裁黃朝豊近年成功推動集團從高端聲學轉向 AI 感知整合領域延伸，不僅帶領公司連續兩年獲選標普全球永續年鑑，更在氣候變遷評比與永續評級中獲得國際機構的領導級肯定 。