鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至7.68元，預估目標價為310元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華通(2313-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.04元下修至7.68元，其中最高估值8.23元，最低估值6.2元，預估目標價為310元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|8.23(8.23)
|12.88
|最低值
|6.2(6.2)
|12.1
|平均值
|7.64(7.72)
|12.49
|中位數
|7.68(8.04)
|12.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|94,170,000
|119,900,000
|最低值
|88,725,000
|110,720,000
|平均值
|90,300,670
|114,717,000
|中位數
|89,770,000
|113,014,500
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,566,868
|5,599,096
|4,168,375
|8,000,977
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|75,995,687
|72,464,408
|67,078,773
|76,419,408
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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