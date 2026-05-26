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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至7.68元，預估目標價為310元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華通(2313-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.04元下修至7.68元，其中最高估值8.23元，最低估值6.2元，預估目標價為310元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值8.23(8.23)12.88
最低值6.2(6.2)12.1
平均值7.64(7.72)12.49
中位數7.68(8.04)12.49

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值94,170,000119,900,000
最低值88,725,000110,720,000
平均值90,300,670114,717,000
中位數89,770,000113,014,500

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,566,8685,599,0964,168,3758,000,977
營業收入
(單位：新台幣千元)		75,995,68772,464,40867,078,77376,419,408

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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