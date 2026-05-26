鉅亨速報 - Factset 最新調查：強茂(2481-TW)目標價調升至140.5元，幅度約4.46%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對強茂(2481-TW)提出目標價估值：中位數由134.5元上修至140.5元，調升幅度4.46%。其中最高估值148元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予強茂(2481-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立0位、保守悲觀0位。
強茂(2481-TW)今(26日)收盤價為147元。近5日股價上漲3.88%，相關半導體業近5日上漲5.86%，集中市場加權指數上漲6.73%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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