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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.51元上修至8.99元，其中最高估值10.26元，最低估值7.15元，預估目標價為99元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|10.26(9.83)
|11.23
|9.83
|最低值
|7.15(7.15)
|7.58
|9.01
|平均值
|8.82(8.45)
|9.22
|9.42
|中位數
|8.99(8.51)
|9.31
|9.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|618,981,000
|599,868,000
|407,776,310
|最低值
|292,420,000
|189,761,660
|201,543,480
|平均值
|407,515,840
|387,658,770
|304,659,890
|中位數
|367,997,890
|382,203,210
|304,659,890
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|120,943,979
|150,820,135
|66,016,737
|46,925,627
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|381,306,135
|347,463,495
|167,798,693
|259,458,299
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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