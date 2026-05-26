盤中速報 - 虹揚-KY(6573)急拉4.06%報14.2元，成交268張
鉅亨網新聞中心
虹揚-KY(6573-TW)近5分K漲速4.06%，26日12:44報14.2元，成交268張，今日漲幅為5.97％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
虹揚-KY(6573-TW)近5日股價下跌4.96% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 5.86%。集中市場加權指數 上漲 6.73%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+24 張
- 外資買賣超：+23 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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