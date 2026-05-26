盤中速報 - 博磊(3581)大漲7.52%，報293元
鉅亨網新聞中心
博磊(3581-TW)26日09:42股價上漲20.5元，報293.0元，漲幅7.52%，成交1,269張。
博磊(3581-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造。機械設備製造業務。電子零件材料批發及零售業務。
近5日股價上漲26.16%，櫃買市場加權指數上漲6.19%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-48 張
- 外資買賣超：-119 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+71 張
- 融資增減：+82 張
- 融券增減：+12 張
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