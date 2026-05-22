盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5%，報86.29美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間22日21:35股價上漲4.11美元，報86.29美元，漲幅5%，成交量268,909（股），盤中最高價86.29美元、最低價83.52美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.63%
- 近 1 月：+15.39%
- 近 3 月：+8.16%
- 近 6 月：-43.82%
- 今年以來：-49.32%
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