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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5%，報86.29美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間22日21:35股價上漲4.11美元，報86.29美元，漲幅5%，成交量268,909（股），盤中最高價86.29美元、最低價83.52美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.63%
  • 近 1 月：+15.39%
  • 近 3 月：+8.16%
  • 近 6 月：-43.82%
  • 今年以來：-49.32%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A85.31+3.81%

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