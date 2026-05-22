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鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅斯百貨(ROST-US)EPS預估上修至7.72元，預估目標價為256.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對羅斯百貨(ROST-US)做出2027年EPS預估：中位數由7.44元上修至7.72元，其中最高估值8.24元，最低估值7.24元，預估目標價為256.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值8.24(7.83)9.3810.72
最低值7.24(7.24)7.868.2
平均值7.71(7.45)8.519.33
中位數7.72(7.44)8.59.26

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值257.96億277.34億297.79億
最低值243.52億257.20億280.90億
平均值250.28億266.21億284.83億
中位數250.67億266.90億282.36億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS4.874.385.566.326.61
營業收入189.16億186.96億203.77億211.29億227.51億

詳細資訊請看美股內頁：
羅斯百貨(ROST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSROST

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