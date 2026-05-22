鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅斯百貨(ROST-US)EPS預估上修至7.72元，預估目標價為256.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對羅斯百貨(ROST-US)做出2027年EPS預估：中位數由7.44元上修至7.72元，其中最高估值8.24元，最低估值7.24元，預估目標價為256.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.24(7.83)
|9.38
|10.72
|最低值
|7.24(7.24)
|7.86
|8.2
|平均值
|7.71(7.45)
|8.51
|9.33
|中位數
|7.72(7.44)
|8.5
|9.26
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|257.96億
|277.34億
|297.79億
|最低值
|243.52億
|257.20億
|280.90億
|平均值
|250.28億
|266.21億
|284.83億
|中位數
|250.67億
|266.90億
|282.36億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|4.87
|4.38
|5.56
|6.32
|6.61
|營業收入
|189.16億
|186.96億
|203.77億
|211.29億
|227.51億
詳細資訊請看美股內頁：
羅斯百貨(ROST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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