盤後速報 - 裕山(7715)下週(5月25日)除息1.8元，預估參考價26.7元
鉅亨網新聞中心
裕山(7715-TW)下週(5月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(5月18日)收盤價28.50元計算，預估參考價為26.7元，息值合計為1.8元，股息殖利率6.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
裕山(7715-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為土壤及地下水污染調查與整治及廢棄物處理。近5日股價上漲2.3%，櫃買市場加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/25
|28.50
|1.8
|6.32%
|0.0
|2025/06/23
|52.5
|2.9858
|5.69%
|0.0
|2024/06/27
|65.5
|2.0
|3.05%
|0.0
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