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盤後速報 - 裕山(7715)下週(5月25日)除息1.8元，預估參考價26.7元

鉅亨網新聞中心

裕山(7715-TW)下週(5月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(5月18日)收盤價28.50元計算，預估參考價為26.7元，息值合計為1.8元，股息殖利率6.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

裕山(7715-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為土壤及地下水污染調查與整治及廢棄物處理。近5日股價上漲2.3%，櫃買市場加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/25 28.50 1.8 6.32% 0.0
2025/06/23 52.5 2.9858 5.69% 0.0
2024/06/27 65.5 2.0 3.05% 0.0

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集中市場加權指數40891.82-0.68%
裕山28.5-1.21%

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