盤中速報 - 茂達(6138)大漲7.12%，報323.5元
鉅亨網新聞中心
茂達(6138-TW)22日12:46股價上漲21.5元，報323.5元，漲幅7.12%，成交2,158張。
茂達(6138-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080電子零組件製造業一、研究開發生產製造下列產品：。1.半導體功率IC和其模組 2.半導體功率元件和其模組。3.智慧型功率IC和其模組 4.無線及網路通訊IC 5.光電驅動IC。
近5日股價下跌1.47%，櫃買市場加權指數下跌3.93%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,269 張
- 外資買賣超：-1,257 張
- 投信買賣超：-103 張
- 自營商買賣超：+91 張
- 融資增減：+592 張
- 融券增減：+2 張
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