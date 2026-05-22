盤中速報 - 凌陽(2401)急拉3.13%報31.35元，成交49,131張
鉅亨網新聞中心
凌陽(2401-TW)近5分K漲速3.13%，22日12:04報31.35元，成交49,131張，今日漲幅為6.09％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凌陽(2401-TW)近5日股價上漲18.91% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 1.55%。集中市場加權指數 下跌 0.92%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11,140 張
- 外資買賣超：+8,596 張
- 投信買賣超：+133 張
- 自營商買賣超：+2,411 張
- 融資增減：+961 張
- 融券增減：+152 張
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