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盤中速報 - 凌陽(2401)急拉3.13%報31.35元，成交49,131張

鉅亨網新聞中心

凌陽(2401-TW)近5分K漲速3.13%，22日12:04報31.35元，成交49,131張，今日漲幅為6.09％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凌陽(2401-TW)近5日股價上漲18.91% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 1.55%。集中市場加權指數 下跌 0.92%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+11,140 張
  • 外資買賣超：+8,596 張
  • 投信買賣超：+133 張
  • 自營商買賣超：+2,411 張
  • 融資增減：+961 張
  • 融券增減：+152 張


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