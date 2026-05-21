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盤中速報 - 南亞科(2408)大漲7.09%，報294.5元

鉅亨網新聞中心

南亞科(2408-TW)21日12:57股價上漲19.5元，報294.5元，漲幅7.09%，成交127,893張。

南亞科(2408-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。

近5日股價下跌14.33%，集中市場加權指數下跌3.27%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-61,491 張
  • 外資買賣超：-42,811 張
  • 投信買賣超：-10,492 張
  • 自營商買賣超：-8,188 張
  • 融資增減：-2,851 張
  • 融券增減：-1,251 張

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