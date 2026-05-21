盤中速報 - 南亞科(2408)大漲7.09%，報294.5元
鉅亨網新聞中心
南亞科(2408-TW)21日12:57股價上漲19.5元，報294.5元，漲幅7.09%，成交127,893張。
南亞科(2408-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。
近5日股價下跌14.33%，集中市場加權指數下跌3.27%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-61,491 張
- 外資買賣超：-42,811 張
- 投信買賣超：-10,492 張
- 自營商買賣超：-8,188 張
- 融資增減：-2,851 張
- 融券增減：-1,251 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至41.76元，預估目標價為317.5元
- 新飆股的標配!!雷科⊕、強茂、TPK⊕
- 〈台股盤後〉電子權值股洩氣 日K線連3黑跌716點失月線 4萬點急拉防線
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-11.67點至397.96點，跌幅2.85%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇