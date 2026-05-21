盤中速報 - 泓瀚(4741)大漲7.48%，報57.5元
鉅亨網新聞中心
泓瀚(4741-TW)21日12:52股價上漲4元，報57.5元，漲幅7.48%，成交626張。
泓瀚(4741-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為噴墨印刷、廣告設備及墨水生產。Micro LED, 半導體零配件,細胞染色,病毒檢測等噴墨製程代工。電子材料及特用化學品奈米化製造。
近5日股價下跌16.93%，櫃買市場加權指數下跌5.74%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+195 張
- 外資買賣超：+178 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+17 張
- 融資增減：-354 張
- 融券增減：+4 張
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