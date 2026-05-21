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盤中速報 - 泓瀚(4741)大漲7.48%，報57.5元

鉅亨網新聞中心

泓瀚(4741-TW)21日12:52股價上漲4元，報57.5元，漲幅7.48%，成交626張。

泓瀚(4741-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為噴墨印刷、廣告設備及墨水生產。Micro LED, 半導體零配件,細胞染色,病毒檢測等噴墨製程代工。電子材料及特用化學品奈米化製造。

近5日股價下跌16.93%，櫃買市場加權指數下跌5.74%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+195 張
  • 外資買賣超：+178 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+17 張
  • 融資增減：-354 張
  • 融券增減：+4 張

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