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鉅亨速報 - Factset 最新調查：來億-KY(6890-TW)EPS預估下修至13.12元，預估目標價為200元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對來億-KY(6890-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.21元下修至13.12元，其中最高估值16.35元，最低估值10.06元，預估目標價為200元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值16.35(19.59)18.1417.47
最低值10.06(10.06)12.6217.42
平均值13.09(13.74)14.9117.44
中位數13.12(13.21)1517.44

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值44,673,76051,742,73048,457,920
最低值36,238,36039,035,00045,555,710
平均值38,883,98043,161,42047,006,810
中位數38,343,59041,953,53047,006,810

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,247,6473,818,3181,378,2672,511,154
營業收入
(單位：新台幣千元)		39,594,65937,689,89928,015,56931,338,313

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6890/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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