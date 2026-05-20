盤中速報 - 費城半導體大漲3.04%，報11649.04點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間20日09:44，費城半導體上漲343.54點（或3.04%），暫報11649.04點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.51%
- 近 1 月：+18.31%
- 近 3 月：+38.32%
- 近 6 月：+69.5%
- 今年以來：+59.61%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲8.83%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲7.15%；英特爾(INTC-US)上漲5.51%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲4.36%；超微半導體(AMD-US)上漲3.86%。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大漲5.24%，報32.16美元
- 盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.1%，報82.2美元
- 盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5.02%，報146.88美元
- 盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌5.06%，報122.79美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇