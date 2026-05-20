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盤中速報 - 費城半導體大漲3.04%，報11649.04點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間20日09:44，費城半導體上漲343.54點（或3.04%），暫報11649.04點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.51%
  • 近 1 月：+18.31%
  • 近 3 月：+38.32%
  • 近 6 月：+69.5%
  • 今年以來：+59.61%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲8.83%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲7.15%；英特爾(INTC-US)上漲5.51%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲4.36%；超微半導體(AMD-US)上漲3.86%。

部分成分股表現相對疲軟，亞德諾(ADI-US)下跌3.72%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.6%。


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費城半導體11726.473.72%
安謀控股公司242.85+8.83%
邁威爾科技188.88+7.15%
英特爾116.905+5.51%
萊迪思半導體129.66+4.36%
超微半導體443.9728+7.23%
亞德諾398.9-3.72%
凌雲邏輯160.18-0.60%

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