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盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大漲5.37%，報185.74美元

鉅亨網新聞中心

邁威爾科技(MRVL-US)截至台北時間20日21:30股價上漲9.47美元，報185.74美元，漲幅5.37%，成交量1,558,787（股），盤中最高價185.74美元、最低價182.28美元。

美股指數盤中表現

邁威爾科技(MRVL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.16%
  • 近 1 月：+26.19%
  • 近 3 月：+121.42%
  • 近 6 月：+116.76%
  • 今年以來：+107.43%

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