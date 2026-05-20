盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大漲5.37%，報185.74美元
鉅亨網新聞中心
邁威爾科技(MRVL-US)截至台北時間20日21:30股價上漲9.47美元，報185.74美元，漲幅5.37%，成交量1,558,787（股），盤中最高價185.74美元、最低價182.28美元。
美股指數盤中表現
邁威爾科技(MRVL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.16%
- 近 1 月：+26.19%
- 近 3 月：+121.42%
- 近 6 月：+116.76%
- 今年以來：+107.43%
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.1%，報82.2美元
- 盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5.02%，報146.88美元
- 盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌5.06%，報122.79美元
- 盤中速報 - 直覺(INTU-US)大跌5.04%，報379.55美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇