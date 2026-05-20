鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為23.15元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.92元，其中最高估值1.08元，最低估值0.52元，預估目標價為23.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.08(1.08)
|1.37
|1.46
|最低值
|0.52(0.52)
|0.61
|0.76
|平均值
|0.9(0.89)
|1.06
|1.17
|中位數
|0.92(0.9)
|1.08
|1.17
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|152.32億
|165.57億
|180.64億
|最低值
|124.44億
|122.76億
|126.42億
|平均值
|133.12億
|139.98億
|147.08億
|中位數
|132.13億
|138.75億
|144.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.07
|-0.17
|0.71
|0.50
|0.38
|營業收入
|125.21億
|90.10億
|109.78億
|129.86億
|131.57億
詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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