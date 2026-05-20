鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為23.15元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.92元，其中最高估值1.08元，最低估值0.52元，預估目標價為23.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.08(1.08)1.371.46
最低值0.52(0.52)0.610.76
平均值0.9(0.89)1.061.17
中位數0.92(0.9)1.081.17

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值152.32億165.57億180.64億
最低值124.44億122.76億126.42億
平均值133.12億139.98億147.08億
中位數132.13億138.75億144.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.07-0.170.710.500.38
營業收入125.21億90.10億109.78億129.86億131.57億

詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBEKE

相關行情

台股首頁我要存股
貝殼－Ｗ18.72+5.17%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty