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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.02%，報241.75美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間19日22:38股價下跌12.78美元，報241.75美元，跌幅5.02%，成交量2,816,582（股），盤中最高價248.88美元、最低價239.39美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.47%
  • 近 1 月：-12.46%
  • 近 3 月：+15.7%
  • 近 6 月：+105.12%
  • 今年以來：+61.24%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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道瓊指數49536.61-0.30%
NASDAQ25808.70-1.08%
費城半導體11093.52-1.85%
Onto Innovation Inc.242.42-4.76%

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