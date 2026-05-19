盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.02%，報241.75美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間19日22:38股價下跌12.78美元，報241.75美元，跌幅5.02%，成交量2,816,582（股），盤中最高價248.88美元、最低價239.39美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.47%
- 近 1 月：-12.46%
- 近 3 月：+15.7%
- 近 6 月：+105.12%
- 今年以來：+61.24%
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