鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.08%，報241.6美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間19日21:44股價下跌12.93美元，報241.60美元，跌幅5.08%，成交量2,223,244（股），盤中最高價248.88美元、最低價241.44美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.47%
  • 近 1 月：-12.46%
  • 近 3 月：+15.7%
  • 近 6 月：+105.12%
  • 今年以來：+61.24%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007351.31-0.70%
道瓊指數49539.64-0.29%
NASDAQ25790.32-1.15%
費城半導體11087.62-1.90%
Onto Innovation Inc.242.28-4.81%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty