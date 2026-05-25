鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-25 11:29

主動統一全球創新 (00988A-TW) 已發行在外受益權單位總數已接近可申購單位數額度上限，統一投信已經於 5/12 向主管機關申請新額度，並於 5/19 起暫停受理初級市場申購，待新額度申請通過後，將重新開放初級市場申購，目前市場籌碼不足可能導致市價與淨值偏離。00988A 近日股價屢創新高，今 (25) 日又大漲超過 8%，市價最高來到 22.5 元，但淨值僅約 20.89 元，溢價幅度一度超過 7%。

00988A市價大漲8%創高！溢價狂飆 統一投信急示警：留意短線追價風險。（鉅亨網資料照）

台股今天飆漲逾千點，一舉站上 4 萬 3 大關，由於 00988A 持股股價上漲，加上短線市場情緒明顯偏多，且聚焦於科技創新題材的情況下，使這檔 ETF 於開盤後溢價幅度擴大。統一投信提醒，ETF 有市價與淨值兩種價格，在台股開盤時段，統一投信官網提供 ETF 即時預估淨值可供查詢，建議投資人交易前先查詢當前溢價狀況，避免因短線追價承擔溢價風險。

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統一投信表示，市價相對於淨值，可能因市場波動出現溢價或折價情況。若投資人因市場熱度高漲，持續追價買進一檔已出現溢價的 ETF，甚至可能持續推高溢價幅度。當市場價格遠高於淨值時，投資人買入的可能不只是資產，還包含昂貴的「溢價」。待市場機制恢復正常運作、投資人情緒降溫時，ETF 溢價收斂，即便 ETF 淨值上漲，投資人仍可能因為先前買進時的溢價幅度較高，面臨市價修正風險，故交易前應審慎評估價格之合理性。

統一投信提醒，主動式 ETF 與被動式 ETF 並無絕對的優劣，主動式 ETF 不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式 ETF 的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。