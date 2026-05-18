鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至12.66元，預估目標價為319元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.15元上修至12.66元，其中最高估值15.66元，最低估值9.91元，預估目標價為319元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|15.66(15.66)
|29.81
|40.58
|最低值
|9.91(9.91)
|13.8
|22.19
|平均值
|12.6(12.46)
|20.02
|30.42
|中位數
|12.66(12.15)
|21.11
|28.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|227,161,000
|321,782,390
|407,833,690
|最低值
|201,023,000
|213,500,000
|286,797,000
|平均值
|215,100,020
|267,923,060
|335,658,010
|中位數
|215,343,000
|270,212,730
|312,343,330
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,790,508
|9,179,689
|6,188,729
|14,197,040
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|182,521,620
|171,663,845
|151,398,038
|171,356,495
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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