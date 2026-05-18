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鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至12.66元，預估目標價為319元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.15元上修至12.66元，其中最高估值15.66元，最低估值9.91元，預估目標價為319元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值15.66(15.66)29.8140.58
最低值9.91(9.91)13.822.19
平均值12.6(12.46)20.0230.42
中位數12.66(12.15)21.1128.49

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值227,161,000321,782,390407,833,690
最低值201,023,000213,500,000286,797,000
平均值215,100,020267,923,060335,658,010
中位數215,343,000270,212,730312,343,330

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,790,5089,179,6896,188,72914,197,040
營業收入
(單位：新台幣千元)		182,521,620171,663,845151,398,038171,356,495

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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臻鼎-KY388.5-3.12%
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