鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-18 10:18

勞動部今（18） 日公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，本期實施事業單位計 254 家，實施人數 3,319 人 ，相較於上期（5 月 4 日）減少 10 家、人數減少 313 人，呈現微幅下降趨勢。行業別分析顯示，無薪假重災區仍高度集中於製造業，其中「金屬機電工業」實施人數達 2,377 人 ，占全體無薪假總人數高達 71.6%，有別於以往集中於台中，地區別則以新北市 632 人居冠 。

勞動部統計，全台共有 254 家企業實施無薪假，影響人數 3,319 人 。與 5 月 4 日公布的 264 家、3,632 人相比，家數減少 10 家，人數微幅下降 313 人。上期通報企業中，有 37 家屆期不再通報或提前終止，計 608 名員工恢復原本勞動條件。本期通報減班休息實施人數多在 50 人以下，實施期間多數為 3 個月 (含) 以下。

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從行業別結構進行數值分析，無薪假主要集中在製造業，共 198 家、3,059 人實施 。其中最顯著的依然是「金屬機電工業」，高達 148 家、2,377 人在列 ，單一業別占全台實施總人數的 71.6% ；其次為民生工業 282 人 與化學工業 213 人 。批發及零售業則有 42 家、229 人實施 。地區別部分，前三名依序為新北市 55 家、632 人 ；台南市 51 家、595 人 ；台中市 43 家、513 人 。

勞動部強調，通報減班休息旨在避免雇主直接資遣解僱，降低勞工失業風險。目前實施減班休息的企業中，有 70.5%（179 家）適用「僱用安定措施」，接近八成（78.8%、2,617 人）的員工可申請薪資差額補貼。員工除享有雇主發放不低於最低工資的保障外，還可領取勞動部發給的七成薪資差額補貼。