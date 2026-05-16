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盤中速報 - STORJ大跌9.71%，報0.1199美元

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STORJ(STORJ)在過去 24 小時內跌幅超過9.71%，最新價格0.1199美元，總成交量達0.23億美元，總市值0.51億美元，目前市值排名第 123 名。

近 1 日最高價：0.1597美元，近 1 日最低價：0.1176美元，流通供給量：424,999,998。

Storj，發音為“ storage”，是一個開源雲存儲平臺。 基本上，它使用分散的節點網絡來承載用戶數據。 該平臺還使用高級加密保護託管數據。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+13.13%
  • 近 1 月：+25.72%
  • 近 3 月：+19.09%
  • 近 6 月：-18.84%
  • 今年以來：+1.55%

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