盤中速報 - STORJ大跌9.71%，報0.1199美元
鉅亨網新聞中心
STORJ(STORJ)在過去 24 小時內跌幅超過9.71%，最新價格0.1199美元，總成交量達0.23億美元，總市值0.51億美元，目前市值排名第 123 名。
近 1 日最高價：0.1597美元，近 1 日最低價：0.1176美元，流通供給量：424,999,998。
Storj，發音為“ storage”，是一個開源雲存儲平臺。 基本上，它使用分散的節點網絡來承載用戶數據。 該平臺還使用高級加密保護託管數據。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.13%
- 近 1 月：+25.72%
- 近 3 月：+19.09%
- 近 6 月：-18.84%
- 今年以來：+1.55%
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