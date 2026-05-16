盤中速報 - Terra Classic大漲8.4%，報0.000085美元
鉅亨網新聞中心
Terra Classic(LUNC)在過去 24 小時內漲幅超過8.4%，最新價格0.000085美元，總成交量達0.16億美元，總市值4.63億美元，目前市值排名第 48 名。
近 1 日最高價：0.000085美元，近 1 日最低價：0.000074美元，流通供給量：5,464,344,229,127。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-18.57%
- 近 1 月：+72.06%
- 近 3 月：+121.14%
- 近 6 月：+145.19%
- 今年以來：+92.81%
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