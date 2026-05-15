盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲7.63%，報87.03美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間16日00:10股價上漲6.17美元，報87.03美元，漲幅7.63%，成交量2,674,252（股），盤中最高價87.28美元、最低價82.10美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.46%
- 近 1 月：+35.42%
- 近 3 月：-4.17%
- 近 6 月：-46.73%
- 今年以來：-50.13%
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