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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲7.63%，報87.03美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間16日00:10股價上漲6.17美元，報87.03美元，漲幅7.63%，成交量2,674,252（股），盤中最高價87.28美元、最低價82.10美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-12.46%
  • 近 1 月：+35.42%
  • 近 3 月：-4.17%
  • 近 6 月：-46.73%
  • 今年以來：-50.13%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A88.81+9.83%

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