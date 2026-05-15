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盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大漲5.19%，報124.91美元

鉅亨網新聞中心

Workday公司(WDAY-US)截至台北時間16日01:15股價上漲6.16美元，報124.91美元，漲幅5.19%，成交量2,557,240（股），盤中最高價125.59美元、最低價119.97美元。

美股指數盤中表現

Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-9.27%
  • 近 1 月：+0.76%
  • 近 3 月：-17.77%
  • 近 6 月：-48.55%
  • 今年以來：-44.71%

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美股美股盤中盤中速報Workday公司

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道瓊指數49582.52-0.96%
NASDAQ26443.20-0.72%
費城半導體11801.21-2.26%
Workday公司124.985+5.25%

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