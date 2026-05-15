盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.01%，報84.91美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間15日22:25股價上漲4.05美元，報84.91美元，漲幅5.01%，成交量969,749（股），盤中最高價84.91美元、最低價82.10美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.46%
- 近 1 月：+35.42%
- 近 3 月：-4.17%
- 近 6 月：-46.73%
- 今年以來：-50.13%
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大跌5%，報427.2美元
- 盤中速報 - 英特格(ENTG-US)大跌5.09%，報132.17美元
- 盤中速報 - 安森美半導體(ON-US)大跌5.06%，報112.38美元
- 盤中速報 - 德康醫療(DXCM-US)大漲5.45%，報60.97美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇