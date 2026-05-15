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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.01%，報84.91美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間15日22:25股價上漲4.05美元，報84.91美元，漲幅5.01%，成交量969,749（股），盤中最高價84.91美元、最低價82.10美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-12.46%
  • 近 1 月：+35.42%
  • 近 3 月：-4.17%
  • 近 6 月：-46.73%
  • 今年以來：-50.13%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A85.425+5.65%

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