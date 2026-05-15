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盤中速報 - Worldcoin大跌8.05%，報0.24美元

鉅亨網新聞中心

Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.05%，最新價格0.24美元，總成交量達0.14億美元，總市值7.00億美元，目前市值排名第 39 名。

近 1 日最高價：0.27美元，近 1 日最低價：0.24美元，流通供給量：2,893,975,825。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.97%
  • 近 1 月：-14.84%
  • 近 3 月：-35.72%
  • 近 6 月：-62.82%
  • 今年以來：-50.12%

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