盤中速報 - Sui大跌8.06%，報1.12美元
鉅亨網新聞中心
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.06%，最新價格1.12美元，總成交量達0.93億美元，總市值43.69億美元，目前市值排名第 14 名。
近 1 日最高價：1.23美元，近 1 日最低價：1.11美元，流通供給量：3,899,984,688。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+18.29%
- 近 1 月：+26.05%
- 近 3 月：+24.07%
- 近 6 月：-31.70%
- 今年以來：-17.89%
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