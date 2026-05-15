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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figma, Inc. Class A(FIG-US)EPS預估上修至0.26元，預估目標價為35.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Figma, Inc. Class A(FIG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.25元上修至0.26元，其中最高估值0.3元，最低估值0.22元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.3(0.3)0.380.510.65
最低值0.22(0.21)0.250.340.65
平均值0.27(0.24)0.320.410.65
中位數0.26(0.25)0.310.390.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.28億17.61億20.93億23.69億
最低值13.69億16.17億19.29億23.69億
平均值14.06億17.01億20.17億23.69億
中位數14.25億17.23億20.42億23.69億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS0.59-1.50-2.44
營業收入5.05億7.49億10.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Figma, Inc. Class A(FIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFIG

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