鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至1.57元，預估目標價為23.34元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.57元，其中最高估值2.14元，最低估值1.1元，預估目標價為23.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.14(2.14)
|2.41
|2.65
|2.85
|最低值
|1.1(1.1)
|1.4
|1.5
|1.76
|平均值
|1.6(1.61)
|1.82
|2.05
|2.31
|中位數
|1.57(1.65)
|1.84
|2.09
|2.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|495.89億
|523.18億
|551.72億
|548.61億
|最低值
|432.09億
|475.06億
|488.35億
|500.33億
|平均值
|474.37億
|497.49億
|516.96億
|525.28億
|中位數
|475.38億
|498.67億
|520.43億
|526.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.28
|1.20
|1.36
|0.40
|1.43
|營業收入
|421.66億
|419.66億
|459.96億
|474.20億
|491.47億
詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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