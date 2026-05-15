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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至1.57元，預估目標價為23.34元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.57元，其中最高估值2.14元，最低估值1.1元，預估目標價為23.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.14(2.14)2.412.652.85
最低值1.1(1.1)1.41.51.76
平均值1.6(1.61)1.822.052.31
中位數1.57(1.65)1.842.092.31

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值495.89億523.18億551.72億548.61億
最低值432.09億475.06億488.35億500.33億
平均值474.37億497.49億516.96億525.28億
中位數475.38億498.67億520.43億526.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.281.201.360.401.43
營業收入421.66億419.66億459.96億474.20億491.47億

詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAMX

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