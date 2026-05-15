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鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估上修至1.77元，預估目標價為11.62元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.77元，其中最高估值2.35元，最低估值1.05元，預估目標價為11.62元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.35(2.35)2.112.451.48
最低值1.05(1.05)0.950.961.48
平均值1.76(1.74)1.551.591.48
中位數1.77(1.7)1.51.621.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值400.99億356.52億400.92億
最低值251.76億237.10億217.89億
平均值296.13億284.09億285.41億
中位數285.95億283.78億271.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.033.612.141.781.08
營業收入215.80億292.61億284.66億309.51億289.21億

詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEC

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