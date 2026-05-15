鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估上修至1.77元，預估目標價為11.62元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.77元，其中最高估值2.35元，最低估值1.05元，預估目標價為11.62元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.35(2.35)
|2.11
|2.45
|1.48
|最低值
|1.05(1.05)
|0.95
|0.96
|1.48
|平均值
|1.76(1.74)
|1.55
|1.59
|1.48
|中位數
|1.77(1.7)
|1.5
|1.62
|1.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|400.99億
|356.52億
|400.92億
|最低值
|251.76億
|237.10億
|217.89億
|平均值
|296.13億
|284.09億
|285.41億
|中位數
|285.95億
|283.78億
|271.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.03
|3.61
|2.14
|1.78
|1.08
|營業收入
|215.80億
|292.61億
|284.66億
|309.51億
|289.21億
詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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