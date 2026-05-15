盤中速報 - 茂達(6138)大跌7.01%，報285元
鉅亨網新聞中心
茂達(6138-TW)15日12:53股價下跌21.5元，報285.0元，跌幅7.01%，成交2,016張。
茂達(6138-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080電子零組件製造業一、研究開發生產製造下列產品：。1.半導體功率IC和其模組 2.半導體功率元件和其模組。3.智慧型功率IC和其模組 4.無線及網路通訊IC 5.光電驅動IC。
近5日股價上漲16.98%，櫃買市場加權指數上漲2.44%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,100 張
- 外資買賣超：+1,039 張
- 投信買賣超：+8 張
- 自營商買賣超：+53 張
- 融資增減：+380 張
- 融券增減：+3 張
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