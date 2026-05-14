盤中速報 - Terra Classic大跌8.91%，報0.000079美元
鉅亨網新聞中心
Terra Classic(LUNC)在過去 24 小時內跌幅超過8.91%，最新價格0.000079美元，總成交量達0.15億美元，總市值4.33億美元，目前市值排名第 51 名。
近 1 日最高價：0.000088美元，近 1 日最低價：0.000077美元，流通供給量：5,464,344,229,127。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.28%
- 近 1 月：+100.51%
- 近 3 月：+134.99%
- 近 6 月：+155.09%
- 今年以來：+103.95%
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