盤中速報 - CFX大漲10.21%，報0.0773美元

CFX幣英文全稱是Conflux Token，Conflux 致力於打造下一代高性能的公鏈平臺。 截至目前 Conflux 是第一個，亦是唯一一個在不犧牲任何去中心化程度及安全性的情況下實現高TPS的公有鏈。 Conflux 網路將提供超過24億 CFX ，用於激勵包括開發工具、基礎設施、DApps 等生態的建設。