盤中速報 - 瑞波幣大漲8.76%，報1.5457美元
鉅亨網新聞中心
瑞波幣(XRP)在過去 24 小時內漲幅超過8.76%，最新價格1.5457美元，總成交量達2.50億美元，總市值829.99億美元，目前市值排名第 5 名。
近 1 日最高價：1.5496美元，近 1 日最低價：1.4155美元，流通供給量：61,160,154,774。
XRP由Ripple Labs創建，運行在數位支付平台瑞波網(Ripple Net)中，建立在開源的瑞波帳本 (XRP Ledger)分散式資料庫上。瑞波網是一個全球即時總額清算(RTGS)系統，可以任意轉帳各種法幣和虛擬貨幣，相較於其他數位資產平台，交易確認只需幾秒鐘完成，更為便捷且低成本。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.22%
- 近 1 月：+5.13%
- 近 3 月：-5.16%
- 近 6 月：-36.22%
- 今年以來：-23.85%
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